ЧП и криминал
03.06.2021, 19:33

ФОТО | В самом центре Таллинна автомобиль сбил велосипедиста-подростка

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В 16.45 в Центр тревоги сообщили, что в Таллинне в районе Мере пст 13-летний подросток на пешеходном переходе получил удар от автомобиля.

ёЮноша двигался на велосипеде. Скорая помощь отвезла его в больницу.

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