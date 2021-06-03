03.06.2021, 21:19
ВИДЕО | Как быть? Автомобили блокировали предназначенную для велосипедистов полосу движения(10)
Видео прокомментировала полиция.
Во-первых, стражи порядка призвали участников дорожного движения в подобной ситуации быть внимательными и считаться друг с другом.
Во-вторых, правоохранители напомнили, что водитель автомобиля должен сохранять между собой и велосипедистом безопасную дистанцию, не менее 1,5 метров. Нельзя пересекать и широкую сплошную, которая отделяет полосу для велосипедиста от других полос движения.