Комиссия Рийгикогу одобрила поправки, позволяющие продлять период денежных выплат безработным. Какие будут еще новшества?
Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка пояснила, что в промежутке между чтениями комиссия внесла в инициированный правительством законопроект поправки, направленные на сокращение рисков для безработных оказаться за чертой бедности.
”Сегодня мы утвердили поправку, которая стала необходимой ввиду разразившегося прошлой весной кризиса, вызванного коронавирусом. Из-за ограничений уровень безработицы стремительно вырос. Существенно выросло и число людей, получающих компенсации по безработице. Скоро подойдет срок окончания выплат пособий людям, потерявшим тогда работу и до сих пор не нашедшим новое место работы. Согласно запланированным изменениям, если срок выплаты компенсаций по безработице заканчивается в период повышенного уровня безработицы, то временно срок выплаты пособий по безработице может быть однократно продлен на 60 дней. Это затрагивает лица, которые перестанут получать пособия по безработице в период с сентября этого года по 28 февраля 2022 года. Повышенным уровнем безработицы считается безработица выше 8,5 %”, — сказала Котка.
Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт добавила, что повышенный уровень безработицы был установлен в качестве условия, так как общее состояние рынка труда напрямую влияет на успех при поиске работы. ”Чем больше безработных, тем выше конкуренция на свободные рабочие места и тем выше риск бедности для безработных. Разумеется, этот уровень мог бы быть ниже, но мы должны помнить о том, что люди не должны утратить желания найти работу и не должны надеяться лишь на пособия”, — сказала Кютт.
Согласно пояснительной записке, уровень зарегистрированной безработицы — это доля зарегистрированных безработных от рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста (работающие и безработные) по состоянию на конец месяца.
Также согласно запланированным в законопроекте изменениям, в Эстонии при заключении соглашения о расширении условий коллективного договора в качестве одной из сторон договора сможет выступать союз профсоюзов или профсоюз, объединяющий лиц, действующих в одной сфере деятельности, если члены этого профсоюза составляют 15 % от работников сферы деятельности или если в этом профсоюзе состоит не менее 500 человек. Второй стороной договора будут выступать работодатели, которые дают работу по меньшей мере 40% работников соответствующей сферы деятельности.
Будут повышены компенсации за безосновательное увольнение чиновников. Поправка коснется следующих лиц: беременные; имеющие право на отпуск по беременности и родам; воспитывающие детей возрастом младше семи лет; избранные в качестве представителя чиновников и незаконно отстраненные от должности. До сих пор размер компенсации был равен средней заработной плате за шесть месяцев. Согласно поправке, работодатель должен будет выплатить компенсацию в размере средней заработной платы за 12 месяцев.
Поправки также касаются доверенных лиц. Согласно пояснительной записке, при вступлении закона в силу в случае, если доверенных лиц больше одного, работодатель обязан предоставить возможность выполнять обязанности доверенного лица в рабочее время всем доверенным лицам. Время, отведенное на выполнение обязанностей, должно быть не меньше, чем время, предусмотренное для двух доверенных лиц.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о коллективном договоре и в другие законы (383 SE) на второе чтение, которое состоится 9 июня.
По планам закон вступит в силу 31 июля.