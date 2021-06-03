Таллиннское горсобрание избрало нового заместителя председателя

Занимавший ранее эту должность Март Луйк освободил место члена горсобрания, и его полномочия закончились 9 мая.

В Таллиннском горсобрании предусмотрено два места заместителя председателя: одно у коалиции и второе у оппозиции. Вторым заместителем председателя горсобрания является Хельве Сяргава.