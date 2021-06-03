03.06.2021, 18:10
Таллиннское горсобрание избрало нового заместителя председателя(4)
Таллиннское горсобрание
Новым заместителем председателя Таллиннского горсобрания на сегодняшнем заседании избран Кристен Михал (Партия реформ). Избрание Михала заместителем председателя горсобрания поддержали 55 членов горсобрания.
Занимавший ранее эту должность Март Луйк освободил место члена горсобрания, и его полномочия закончились 9 мая.
В Таллиннском горсобрании предусмотрено два места заместителя председателя: одно у коалиции и второе у оппозиции. Вторым заместителем председателя горсобрания является Хельве Сяргава.