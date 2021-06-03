Еврокомиссар Кадри Симсон: при запуске Белорусской АЭС не выполнен ряд рекомендаций по безопасности
Еврокомиссия (ЕК) выразила сожаление, что Минск решил начать эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, "не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года". Это следует из заявления еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, обнародованного в среду, 2 июня.
В Еврокомиссии подчеркивают, что, хотя выдача коммерческой лицензии на эксплуатацию АЭС — в компетенции национальных властей, под надзором национального регулятора, необходимо обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации станции. "Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы — Вильнюсу", — считают в Брюсселе. Там подчеркивают, что ситуация "вызывает повышенную озабоченность в ЕС".
Еврокомиссия настаивает на продолжении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности "в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)".
Лукашенко: Надо будет — построим и вторую
Между тем белорусский правитель не исключил, что в стране будет построена и вторая атомная станция. "Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", — заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями энергетических ведомств 3 июня.
Возведение АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области осуществлялось по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа 2020 года, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году. Как сообщили в Госатомнадзоре 2 июня, белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.