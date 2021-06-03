Фонды KredEx и EAS объединят в единую структуру в 2022 году

"Мы поставили цель юридически объединить два учреждения к началу следующего года, окончательная организационная интеграция, объединение услуг и синергия произойдут в течение 2022 года", — сообщил министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт.

"Эти объединением мы создадим сильную организацию, которая будет предлагать комплексные решения, поддерживать инновационный потенциал эстонской экономики, укреплять позиции на экспортных рынках, а также привлекать иностранные инвестиции и таланты", — добавил он.

Фонд EAS был создан в 2000 году для оказания частным компаниям экспертных и консультационных услуг по улучшению бизнес-моделей и выходу на экспортные рынки, а также распределению связанных с этим субсидий. Фонд KredEx учредили в 2001 году для оказания финансовых услуг экспортно-ориентированным компаниям в виде кредитов и государственных гарантий, которые им сложно или невозможно получить в частном секторе.