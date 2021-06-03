В День флага на площади Вабадузе выступит оркестр Сил обороны Эстонии

”Во время, когда мы особенно нуждаемся в объединяющих народ идеях и символах, сине-черно-белый флаг является именно этим. Слова известной песни звучат — Украсим эстонские дома тремя домашними цветами, и объединим под ними сыновей Эстонии. Именно это единодушие, с которым мы признаем эстонский флаг священным, делает День флага Эстонии особенным. Управа района Кесклинн гордится тем, что мы может отметить это единодушие народа вместе с оркестром Сил обороны Эстонии”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Выступление оркестра Сил обороны Эстонии начнется в 16.00 и продлится полчаса. Во время вступительной части к концерту прозвучит мелодия, которую исполнят колокола церкви Святого Иоанна. В качестве воспоминаний об этом дне Управа района Кесклинн раздаст значки в цветах эстонского флага, чтобы все желающие могли прикрепить их себе на грудь. Значок можно будет получить до 17.00.

4 июня 1884 года представители эстонской интеллигенции собрались в Отепя, чтобы освятить эстонский национальный флаг. С обретением независимости национальный флаг в Эстонии стал государственным. Впервые День флага стал широко праздноваться в 2004 году в 120-ю годовщину освящения флага. Внести поправки в Закон о праздниках и памятных датах предложил член Рийгикогу Тийт Матсулевич.