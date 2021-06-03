Новости Эстонии
03.06.2021, 18:27

Правительство утвердило принципы переоценки земли в целях налогообложения

 
Sügiskaadrid drooniga
Sügiskaadrid drooniga
Foto: Argo Ingver
Правительство одобрило в четверг новый порядок оценки стоимости земель, на основании которой рассчитывается размер земельного налога, пишет rus.err.ee.

Те земли под жилыми зданиями, которые в настоящее время освобождены от уплаты налога, смогут и в дальнейшем пользоваться данной налоговой льготой.

Следующая плановая переоценка стоимости земель произойдет в 2022 году, а затем будет проводиться раз в четыре года.

Стоимость земли будет оцениваться по данным государственных регистров с назначением каждой кадастровой единице ее фактической стоимости, по которой рассчитываются размер земельного налога, плата за использование государственной земли и плата за проведение инженерных сетей.

В министерстве пояснили, что собственники земель в результате начнут получать от государства более высокую плату за проходящие по их земле инженерные сети и сооружения. Увеличение размера данной платы будет распределяться на трехлетний период.

Результаты плановой переоценки земель начнут действовать в 2024 году.

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