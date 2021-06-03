Правительство утвердило принципы переоценки земли в целях налогообложения

Те земли под жилыми зданиями, которые в настоящее время освобождены от уплаты налога, смогут и в дальнейшем пользоваться данной налоговой льготой.

Следующая плановая переоценка стоимости земель произойдет в 2022 году, а затем будет проводиться раз в четыре года.

Стоимость земли будет оцениваться по данным государственных регистров с назначением каждой кадастровой единице ее фактической стоимости, по которой рассчитываются размер земельного налога, плата за использование государственной земли и плата за проведение инженерных сетей.

В министерстве пояснили, что собственники земель в результате начнут получать от государства более высокую плату за проходящие по их земле инженерные сети и сооружения. Увеличение размера данной платы будет распределяться на трехлетний период.

Результаты плановой переоценки земель начнут действовать в 2024 году.