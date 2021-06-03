Новости Эстонии
03.06.2021, 16:38

Финляндия разрешила рабочие поездки для граждан Эстонии, но путешествовать можно только на самолете

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Eesti kehtestab eritingimused nii Soomele, Lätile kui ka Leedule. Nakatumiskordaja on vastastikuselt üle piiride Eesti ja Leedu puhul.
Eesti kehtestab eritingimused nii Soomele, Lätile kui ka Leedule. Nakatumiskordaja on vastastikuselt üle piiride Eesti ja Leedu puhul.
Foto: Eero Vabamägi
Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до конца июня, но все же сделала исключение для маятниковых рабочих из Эстонии. Начиная со следующей недели работающие в Финляндии эстонцы и работающие в Эстонии финны могут вновь совершать рабочие поездки, но только лишь на самолете, передает rus.err.ee.

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 27 июня для всех пассажиров из стран, где кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения превышает 25 случаев. При этом человек должен м 14 дней находиться на самоизоляции. Это требование касается и Эстонии, где по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 138 случаев.

Однако Финляндия согласилась сделать исключение для возобновления трудовой миграции между Эстонией и Финляндии, и оно вступит в силу со следующей недели. Это означает, что работающие в обеих странах не должны оставаться на самоизоляции. В то же время работающие в Финляндии эстонцы с 7 июня могут путешествовать между двумя странами на самолете.

"Но не на пароме, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Эстонии Мярт Фольмер. — Теперь мы должны обсудить это с Финляндией. По предварительным данным, финскую сторону беспокоит возможный рост нагрузки на контроль здоровья в случае, если пассажиропоток в порту начнет расти. Нам нужно обсудить, какие именно это проблемы и что можно предпринять".

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