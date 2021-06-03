Финляндия разрешила рабочие поездки для граждан Эстонии, но путешествовать можно только на самолете

Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 27 июня для всех пассажиров из стран, где кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения превышает 25 случаев. При этом человек должен м 14 дней находиться на самоизоляции. Это требование касается и Эстонии, где по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости COVID-19 составил 138 случаев.

Однако Финляндия согласилась сделать исключение для возобновления трудовой миграции между Эстонией и Финляндии, и оно вступит в силу со следующей недели. Это означает, что работающие в обеих странах не должны оставаться на самоизоляции. В то же время работающие в Финляндии эстонцы с 7 июня могут путешествовать между двумя странами на самолете.

"Но не на пароме, — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Эстонии Мярт Фольмер. — Теперь мы должны обсудить это с Финляндией. По предварительным данным, финскую сторону беспокоит возможный рост нагрузки на контроль здоровья в случае, если пассажиропоток в порту начнет расти. Нам нужно обсудить, какие именно это проблемы и что можно предпринять".