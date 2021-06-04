Дело-то официальное: лесбийский секс — лучший!
Почему секс с мужчиной не так хорош?
Тело женщины построено таким образом, что сначала нужно нажать на кнопки возбуждения, и лишь после этого в ее теле возникнет пламя страсти. Большинство разнополых пар считают, что начинать следует с разжигания пламени страсти, и тогда возникнет возбуждение. Лесбиянки знают, что основа для хорошего секса противоположна и умеют нажать на кнопки тела женщины, чтобы возбуждение было максимальным.
Женщине для построения возбуждения требуется время и еще раз время. Возбуждение — это не автобус, который приходит к определенному времени. Гетеросексуальные пары излишне быстро приступают к делу, так как мужчина уже через несколько минут оказывается во власти возбуждения, и как бы нет никакой причины ждать дольше. Поцелуи, ласки, поглаживания, зрительный контакт — это хорошие базовые компоненты прелюдии лесбиянок, и уж на них-то они не скупаться. При высоком возбуждении вероятность получения оргазма во много раз больше. Черная пантера делится азами секса лесбиянок, которые мужчины и женщины могут добавить в меню своей спальни. Ручки в руки и вперед — записывать.
Рейтинговая таблица излюбленных занятий лесбиянок
Стимулирование клитора
Клитор — это единственный орган в теле женщины, единственная функция которого — обеспечить сексуальное наслаждение. Миллионы женщин подтверждают это в цифрах статистики — 75 % женщин достигают оргазма в результате стимуляции клитора. 99 % лесбиянок делают это регулярно. В рутине орального секса женщины и мужчины стимуляция клитора может показаться марафонной возней. Шея затекает, ее сводит судорога, рука устает. На стимуляцию пальцем или языком может уйти от 20 до 40 минут. Лесбиянки свободно используют секс-игрушки, доводящие до оргазма всего за несколько минут. Но секс не должен начинаться с клиторального оргазма. Массаж клитора действует крайне возбуждающе и разжигает пламя страсти. Для женщины настроение — это важный компонент оргазма. Балуясь с мужчиной, следующим шагом, как правило, является пенетрация. А вот лесбиянки начинают пальцем дразнить точку G, и впереди еще много интересного.
Тайное оружие возбуждения для мужчины
Крем для оргазма при нанесении дает такое же пульсирующее и теплое ощущение. Такое, которое разрастается в теле женщины в том случае, когда она до конца возбуждена. Крем для оргазма это что-то похожее на ракету-ускоритель.
Стимулятор клитора должен быть в списке рабочих инструментов каждого мужчины. Без него маловероятно, что женщина когда-либо испытывала этот мощный оргазм. Посасывающие клитор секс-игрушки предлагают женщине глубокие оргазмы.
Ласкание сосков
По данным исследований, ласкание сосков посылает в мозг женщины такой же возбуждающий сигнал, как и стимуляция клитора. Есть женщины, которые получают от этого оргазм, но их мало. 73 % лесбиянок никогда не исключают грудь любимой из своего меню. В возбужденном состоянии грудь женщины может набухнуть почти на 25 %, становясь очень чувствительной к ласке.
Гель для возбуждения сосков Slow Sex.
Повремени с пенетрацией
Подростки и лесбиянки — это ниндзя сухого трения. Почти 80 % лесбиянок закручивают уровень возбуждения, так сказать, трением половых органов, без пенетрации. Для женщины это имеет неповторимое, выстраивающее ожидание воздействие.
Как лесбиянки достигают оргазма точки G?
Для пенетрации лесбиянки используют strap-on дилдо и вибраторы. У лесбиянок-проказниц обе секс-игрушки лежат в ящике и ждут своего выхода. Из вибраторов самые популярные вибраторы Wand — мощные стимуляторы клитора, некоторые модели мультифункциональны и имеют заменяемые насадки для стимуляции точки G. Так как точка G находится во влагалище на расстоянии лишь 7,5 см от входа, то и вибратор не должен быть длинным. Лесбиянки любят также U-образные дилдо, которыми можно наслаждаться и вдвоем.
Немного шлепков увеличивают наслаждение
Более 50 % лесбиянок наслаждаются шлепками в нужный момент. Для этого используют кнут или открытую ладонь. Шлепок по попе вызывает прилив крови в нужное место и имеет прямое отношение к чувствительности и возбуждению. Каждая пятая лесбиянка с темой BDSM на "ты". Секс у лесбиянок — это целое представление, и чередование — обычный гость в спальне. В комплектах BDSM, как правило, 7-12 различных элементов связывающей игры, которые можно испробовать при нужном настроении.
Анал или не анал?
Почти 30 % лесбиянок используют анальную пробку или анальный дилдо для дополнительной стимуляции, балуясь вдвоем. Анальную пробку оставляют внутри на время вагинальной пенетрации или на время ласкания клитора, тем самым наслаждение в разы сенсационнее.
Лесбиянкам проще, потому что они знают свое тело и тело своей любимой. Они не должны показывать партнеру, что и как им нравится. В отличии от женщин, которые находятся в отношениях с мужчиной, лесбиянка каждый раз предполагает, что баловство закончится оргазмом. Так как ожидания высоки, делается тайм-аут и предпринимаются усилия во имя обоюдного оргазма. Женщинам подарены до 11 разновидностей оргазма, и так несколько раз подряд. Женщина концентрируется на предоставление наслаждений своей любимой и знает, что клитор — это более существенное наслаждение, чем вагинальная пенетрация. Для того, чтобы один мужчина стал владыкой спальни, сексуальные знания лесбиянок он должен записывать с особой тщательностью.
Найди для себя и любимой шаловливые секс-игрушки в магазине Черной Пантеры. Отправим твой заказ дискретно упакованным по всей Эстонии.
Шаловливых наслаждений!
Must Panter