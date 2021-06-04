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04.06.2021, 07:00

Дело-то официальное: лесбийский секс — лучший!

 
Must Panter
В Средние века лесбиянок боялись как фантасмогории и считали, что лучше этих опасных существ закидать камнями насмерть или сжечь. Сегодня же кодовое слово лесбиянка наиболее просматриваемая форма озорства в Pornhub, и популярность этого лишь растет. Что-то лесбиянки делают очень правильно. По данным исследований Института Кинси, аж 86 % женщин получают оргазм от шалостей с другой женщиной. Вероятность оргазма между мужчиной и женщиной намного ниже, где-то около 65 %. Значит есть, чему у них поучиться!

Почему секс с мужчиной не так хорош?

Тело женщины построено таким образом, что сначала нужно нажать на кнопки возбуждения, и лишь после этого в ее теле возникнет пламя страсти. Большинство разнополых пар считают, что начинать следует с разжигания пламени страсти, и тогда возникнет возбуждение. Лесбиянки знают, что основа для хорошего секса противоположна и умеют нажать на кнопки тела женщины, чтобы возбуждение было максимальным.

Женщине для построения возбуждения требуется время и еще раз время. Возбуждение — это не автобус, который приходит к определенному времени. Гетеросексуальные пары излишне быстро приступают к делу, так как мужчина уже через несколько минут оказывается во власти возбуждения, и как бы нет никакой причины ждать дольше. Поцелуи, ласки, поглаживания, зрительный контакт — это хорошие базовые компоненты прелюдии лесбиянок, и уж на них-то они не скупаться. При высоком возбуждении вероятность получения оргазма во много раз больше. Черная пантера делится азами секса лесбиянок, которые мужчины и женщины могут добавить в меню своей спальни. Ручки в руки и вперед — записывать.

Рейтинговая таблица излюбленных занятий лесбиянок

Стимулирование клитора

Клитор — это единственный орган в теле женщины, единственная функция которого — обеспечить сексуальное наслаждение. Миллионы женщин подтверждают это в цифрах статистики — 75 % женщин достигают оргазма в результате стимуляции клитора. 99 % лесбиянок делают это регулярно. В рутине орального секса женщины и мужчины стимуляция клитора может показаться марафонной возней. Шея затекает, ее сводит судорога, рука устает. На стимуляцию пальцем или языком может уйти от 20 до 40 минут. Лесбиянки свободно используют секс-игрушки, доводящие до оргазма всего за несколько минут. Но секс не должен начинаться с клиторального оргазма. Массаж клитора действует крайне возбуждающе и разжигает пламя страсти. Для женщины настроение — это важный компонент оргазма. Балуясь с мужчиной, следующим шагом, как правило, является пенетрация. А вот лесбиянки начинают пальцем дразнить точку G, и впереди еще много интересного.

Тайное оружие возбуждения для мужчины

Крем для оргазма при нанесении дает такое же пульсирующее и теплое ощущение. Такое, которое разрастается в теле женщины в том случае, когда она до конца возбуждена. Крем для оргазма это что-то похожее на ракету-ускоритель.

Стимулятор клитора должен быть в списке рабочих инструментов каждого мужчины. Без него маловероятно, что женщина когда-либо испытывала этот мощный оргазм. Посасывающие клитор секс-игрушки предлагают женщине глубокие оргазмы.

Ласкание сосков

По данным исследований, ласкание сосков посылает в мозг женщины такой же возбуждающий сигнал, как и стимуляция клитора. Есть женщины, которые получают от этого оргазм, но их мало. 73 % лесбиянок никогда не исключают грудь любимой из своего меню. В возбужденном состоянии грудь женщины может набухнуть почти на 25 %, становясь очень чувствительной к ласке.

Гель для возбуждения сосков Slow Sex.

Повремени с пенетрацией

Подростки и лесбиянки — это ниндзя сухого трения. Почти 80 % лесбиянок закручивают уровень возбуждения, так сказать, трением половых органов, без пенетрации. Для женщины это имеет неповторимое, выстраивающее ожидание воздействие.

Как лесбиянки достигают оргазма точки G?

Для пенетрации лесбиянки используют strap-on дилдо и вибраторы. У лесбиянок-проказниц обе секс-игрушки лежат в ящике и ждут своего выхода. Из вибраторов самые популярные вибраторы Wand — мощные стимуляторы клитора, некоторые модели мультифункциональны и имеют заменяемые насадки для стимуляции точки G. Так как точка G находится во влагалище на расстоянии лишь 7,5 см от входа, то и вибратор не должен быть длинным. Лесбиянки любят также U-образные дилдо, которыми можно наслаждаться и вдвоем.

Немного шлепков увеличивают наслаждение

Более 50 % лесбиянок наслаждаются шлепками в нужный момент. Для этого используют кнут или открытую ладонь. Шлепок по попе вызывает прилив крови в нужное место и имеет прямое отношение к чувствительности и возбуждению. Каждая пятая лесбиянка с темой BDSM на "ты". Секс у лесбиянок — это целое представление, и чередование — обычный гость в спальне. В комплектах BDSM, как правило, 7-12 различных элементов связывающей игры, которые можно испробовать при нужном настроении.

Анал или не анал?

Почти 30 % лесбиянок используют анальную пробку или анальный дилдо для дополнительной стимуляции, балуясь вдвоем. Анальную пробку оставляют внутри на время вагинальной пенетрации или на время ласкания клитора, тем самым наслаждение в разы сенсационнее.

Лесбиянкам проще, потому что они знают свое тело и тело своей любимой. Они не должны показывать партнеру, что и как им нравится. В отличии от женщин, которые находятся в отношениях с мужчиной, лесбиянка каждый раз предполагает, что баловство закончится оргазмом. Так как ожидания высоки, делается тайм-аут и предпринимаются усилия во имя обоюдного оргазма. Женщинам подарены до 11 разновидностей оргазма, и так несколько раз подряд. Женщина концентрируется на предоставление наслаждений своей любимой и знает, что клитор — это более существенное наслаждение, чем вагинальная пенетрация. Для того, чтобы один мужчина стал владыкой спальни, сексуальные знания лесбиянок он должен записывать с особой тщательностью.

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Шаловливых наслаждений!
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