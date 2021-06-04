Дело-то официальное: лесбийский секс — лучший!

Почему секс с мужчиной не так хорош?

Тело женщины построено таким образом, что сначала нужно нажать на кнопки возбуждения, и лишь после этого в ее теле возникнет пламя страсти. Большинство разнополых пар считают, что начинать следует с разжигания пламени страсти, и тогда возникнет возбуждение. Лесбиянки знают, что основа для хорошего секса противоположна и умеют нажать на кнопки тела женщины, чтобы возбуждение было максимальным.

Женщине для построения возбуждения требуется время и еще раз время. Возбуждение — это не автобус, который приходит к определенному времени. Гетеросексуальные пары излишне быстро приступают к делу, так как мужчина уже через несколько минут оказывается во власти возбуждения, и как бы нет никакой причины ждать дольше. Поцелуи, ласки, поглаживания, зрительный контакт — это хорошие базовые компоненты прелюдии лесбиянок, и уж на них-то они не скупаться. При высоком возбуждении вероятность получения оргазма во много раз больше. Черная пантера делится азами секса лесбиянок, которые мужчины и женщины могут добавить в меню своей спальни. Ручки в руки и вперед — записывать.

Рейтинговая таблица излюбленных занятий лесбиянок

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