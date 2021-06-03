ВИДЕО | Кая Каллас: мы больше не будем вливать в сланцевые заводы деньги налогоплательщиков

По словам премьер-министра Каи Каллас, спор вокруг строительства завода возник еще во время коалиционных переговоров, и тогда было решено, что в сланцевую энергетику больше не будут инвестироваться деньги налогоплательщиков.

"Если этот завод осуществим и окупает себя с экономической точки зрения, чтобы не нужно было просить у государства дополнительные денежные вливания, то можно заняться его строительством", — подчеркнула Каллас.

Каллас добавила, что правительству больше не придется принимать решения по вопросу завода, так как министр финансов дал Eesti Energia четкие указания, чтобы они не продолжали заниматься этим заводом.