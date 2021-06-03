ПОДКАСТ | "Папа советовал мне говорить по-русски. Для хоккеиста это хорошо". Роберт Рооба в студии RusDelfi

"Если ты в Эстонии играешь в хоккей, то ты часто говоришь по-русски, тут много русскоязычных игроков. Плюс в школе была хорошая учительница. Галина, привет! На тренировках пытался говорить, папа советовал тоже общаться на русском, чтобы знать больше языков", — сказал уроженец Таллинна .

Роберт учился в эстонской школе, дома с родителями говорил тоже по-эстонски. Но с радостью согласился поговорить в подкасте на русском языке. Откуда он так хорошо знает русский?

В Финляндию он переехал вместе с отцом, так как сложно было по-другому жить в новой стране. Отец подрабатывал таксистом, чтобы зарабатывать на пропитание. "Мы пытались найти семью, с которой я мог бы жить. Но не получилось. Я не знал финский язык, днем сидел дома — так как учился дистанционно. Поэтому жил с отцом. В 18 лет уже начал жить самостоятельно".

Роберт Рооба в 15 лет переехал в Финляндию, чтобы играть за молодежный клуб "Эспоо". "Если бы я остался еще один сезон в Эстонии , то потом было бы уже сложнее попасть в зарубежный клуб. В 14-15 лет организм растет, нужно развиваться. Я в 14 лет играл за взрослую команду в чемпионате Эстонии, это же ненормально. Ни для меня, ни для соперников. Поэтому мне нужно было уезжать", — вспомнил он.

"Я болею за Финляндию и Россию. Мне нравится русский хоккей. А в Финляндии жил много лет, это мой второй дом. Если обе сборные будут играть в финале или полуфинале, то это будет сложный выбор. Знаю многих игроков сборной Финляндии, со многими играл вместе, очень интересно смотреть. Из сборной России друзей пока еще нет, но в будущем будут. Возможно, против кого-то из них уже играл, когда мы проводили контрольные матчи с командами КХЛ", — сказал игрок "Северстали".

"Надеюсь, Россия выиграет. Матч между этими командами не просто игра, это война. У них большая история. Точно будет очень интересно. Но если говорить в целом, то у России команда получше. Я думаю, они выиграют турнир", — предположил Роберт Рооба .

Роберт переезжает в Россию 12 июля. Пока что он самостоятельно тренируется в тренажёрном зале и на льду с друзьями. Квартиру пока не нашел, сейчас оформляет визу. "Я готов к переезду. Я уверен, что для эстонского пацана там ничего удивительного не будет. Просто надо понимать, куда ты едешь. Знание русского языка точно поможет. И все равно, я еду в хоккей играть. Буду сконцентрирован на этом. Конечно, будет интересно, будут сюрпризы. После новостей о переходе много друзей хотят приехать в гости", — добавил Роберт.

Роберт будет выступать за клуб из середины таблицы "Северсталь", который несколько раз приезжал в Таллинн на игры против "Йокерита". Переговоры с российским клубом прошли довольно быстро, около недели обсуждали детали контракта. "Было видно, что они давно за мной следили. Получилось, что им нужен был такой игрок, как я. После первого разговора было видно, что мы найдем общий язык. Другие команды тоже были заинтересованы, но "Северсталь" больше всех. Помню, агент спросил, как у меня с русским языком. Я ответил, что я говорю достаточно неплохо. Это было важно для тренера, чтобы лучше адаптироваться в коллективе".

Многие хоккеисты эстонского происхождения сейчас выступают за другие сборные. Роберту Рооба тоже предлагали выступать за финнов, но он отказался. "Родители думали об этом, но непонятно, почему я, эстонец, должен играть за Финляндию?"

По его мнению, игроков меняющих гражданство все все меньше и меньше. "Эстонский хоккейный союз сделал очень много. Сейчас профессиональные условия. Мне кажется, что если хоккеист не чувствует себя эстонцем, если у него нет желания играть за сборную Эстонии, то он не нужен нам. Нет разницы, на каком уровне он играет. В сборной спортсмен должен чувствовать, что хочет играть за эту команду. Можно сказать, должно быть сине-черно-белое сердце, желание умереть за сборную. Я часто слышу, что молодые игроки хотят попасть в финскую сборную. Родители отвечают, что там больше шансов. Я этого не понимаю. Я эстонец и мне никогда это не мешало. Эстонский паспорт мне не мешал", — подчеркнул Роберт Рооба. Продолжение слушайте в подкасте!

Желаем Роберту Рооба удачи и забить за сезон 30 голов уже в КХЛ!

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