03.06.2021, 15:31
"Одна доза "Новичка" стоит от шести до десяти миллионов". Расследователь Bellingcat Христо Грозев — о российских и белорусских агентах
Scanpix
Под руководством журналиста Bellingcat Христо Грозева было проведено расследование, касающееся роли офицеров ФСБ России в отравлении Алексея Навального и многих других операциях. Bellingcat называет себя народной службой расследований — их проводит множество дата-аналитиков и журналистов, объединившихся в основном на добровольных началах. Даже сейчас, несмотря на отпуск, Грозев исследует инцидент, связанный с журналистом Романом Протасевичем, самолет с которым посадили в Минске. Об этом и других нюансах работы "народной службы расследований" с Грозевым поговорил Ханс Луйк (Х. Л.), акционер медиаиздательства Ekspress Grupp, владеющего DELFI, и журналист Eesti Ekspress Микк Салу (М. С.).