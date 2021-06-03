"Одна доза "Новичка" стоит от шести до десяти миллионов". Расследователь Bellingcat Христо Грозев — о российских и белорусских агентах

Х. Л.: Я знаю, что вы очень хорошо обо всем информированы. И один из ваших тезисов, который в своей книге упоминает ваш коллега Эллиот Иган — вокруг слишком много информации, не хватает только времени. Итак, обладаете ли вы информацией о происходящем в Беларуси, о посадке самолета Ryanair? Роман [Протасевич] и четверо людей вышли из самолета в Минске, не достигнув Вильнюса. Что вы об этом знаете?

Да, у нас есть информация. В действительности этот инцидент произошел в самое неудобное для меня время. Я имею в виду, неважно, где я, но у меня просто нет возможности детально это исследовать, потому что так совпало, что на этой неделе у меня отпуск.

Но кое-что я изучил. Трое людей [не считая Протасевича и его подруги], которые покинули самолет в Минске, на первый взгляд, кажется, невиновны и не связаны с этим делом. Из них двое — граждане Беларуси, и один — гражданин Греции, которые и так в конце своего путешествия хотели оказаться в Минске, а не остаться в Литве. Поэтому им не было смысла продолжать путь. Конечно, это вызывает ряд юридических вопросов, к примеру, как они объяснят, что покинули Шенгенскую зону. Однако допустим, что у них была обоснованная причина там остаться, и ни один из них на первый взгляд не кажется подозрительным.

Х. Л.: Это значит, что в этом самолете, по вашим данным, не было ни одного агента КГБ Беларуси или ФСБ России?

Ну, мы еще не получили документов самолета. Обычно эти документы легче получить, если самолет принадлежит российской компании или вылетает или приземляется в России. Но это европейская авиакомпания, и мы до сих пор ждем списка пассажиров.