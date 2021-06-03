Латиноамериканцы рвались через Нарву в Эстонию. Марш-бросок на надувных матрасах остановили пограничники

Как рассказали 26 мая в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, двоих неизвестных обнаружили в Кингисеппском районе.

”Данные лица, воспользовавшись надувными плавательными средствами, пытались пересечь реку Нарву в направлении Эстонии, однако были своевременно выявлены техническими средствами охраны границы и пограничным нарядом”, — говорится в сообщении.

Молодые мужчины оказали сопротивление пограничникам и пытались скрыться. В итоге их всё же задержали.

Выяснилось, что иностранцы 1990 и 2001 г. р. тщательно готовились к марш-броску: взяли с собой плавсредства, рюкзаки, комплекты сменной одежды и пр. В разговоре с сотрудниками ПУ ФСБ признались, что искали ”лучших условий жизни нежели в стране исхода”.

Латиноамериканцев подозревают по статье о незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору, которая предполагает лишение свободы на срок до 6 лет.