Три вечера подряд на дорогах Эстонии будут тестировать автопоезд длиною более 25 метров

В рамках тестирования одновременно между Таллинном и Тарту будут двигаться три груженых транспортных средства: 25-метровый автопоезд, обычный полуприцеп длиною в 16,5 м и грузовик длиною в 10 метров. Целью является выяснить, насколько автопоезд эффективен при перевозке грузов между городами.

Сейчас разрешенная длина автомобиля с прицепом в Эстонии составляет 18,75 м (например, в Швеции это 25,25 м, а в Финляндии 34 м). Отмечается, что использование более длинных автопоездов позволяет экономить топливо, оптимизировать расходы на рабочую силу и уменьшить плотность дорожного движения.