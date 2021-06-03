Суд постановил, что КаПо и прокуратура нарушили права Керсти Крахт. Но она хочет привлечь к ответственности и генпрокурора

Защита Крахт подала жалобу, в которой просила отменить постановления Государственной прокуратуры и КаПо, согласно которым для Крахт установили запрет покидать место жительства. Тем самым инстанции хотели гарантировать, что Крахт не будет уклоняться от судебного процесса, например, за границей.

Харьюский уездный суд удовлетворил жалобу защиты Крахт и признал постановления Госпрокуратуры и КаПо недействительными, то есть теперь она вправе покидать свое место жительства. Суд также признал, что были нарушены права Керсти Крахт.

Однако Крахт не собирается на этом останавливается. Она подала министру юстиции Марис Лаури заявление об инициировании дисциплинарного производства в отношении генпрокурора Андреса Пармаса.

Крахт утверждает, что Пармас солгал в передаче "Esimene stuudio", заявив, что суд в своем постановлении признал слежку за сетевыми данными законной.

Как Delfi писал ранее, согласно подозрению, бизнесмен Хиллар Тедер договорился о взятке Керсти Крахт, советнице тогдашнего министра финансов Мартина Хельме, за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для проекта Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны 12 января сотрудниками КаПо. 14 января подозреваемые были арестованы.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.