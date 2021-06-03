03.06.2021, 13:52
Эстонские и финские компании просят Финляндию открыть границы(10)
Foto: Tiit Blaat
Сегодня судоходные компании Tallink, Viking Line, Silja Line, Eckerö Line, авиакомпания Finnair и ряд других предприятий и организаций, связанных с туризмом и транспортом, опубликовали в газете Helsingin Sanomat обращение к правительству Финляндии с просьбой об открытии границ и возобновлении туризма.
Авторы обращения отмечают, что ”было бы честно следовать руководствам Европейской комиссии и Совета, открыть границы и путешествовать в том же темпе, что и остальная Европа”. Они пишут, что в борьбе с коронавирусом удалось существенно продвинуться вперед: пожилые и группы риска вакцинированы, сотрудничество между различными сторонам проходит хорошо, а уровень заражения низок.
Предприятия отмечают, что во имя обеспечения безопасного туризма тесно сотрудничали с Департаментом здоровья и продолжат делать это в будущем.