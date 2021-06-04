Маркетинговый ход? Tere отказалась от пальмового масла в творожных сырках и заменила его… маслом других пальм

Tere выпустила новый безлактозный творожный сырок Kohuke и с гордостью заявила, что в его глазури больше не используется пальмовое масло. Отказаться от использования пальмового масла во всех своих сырках фирма планирует к осени этого года.

Сейчас сырки Tere содержат полностью гидрогенизированное пальмоядровое масло — как утверждает фирма, оно не наносит вред здоровью, но его производство представляет опасность для окружающей среды, а при этом может быть использован детский труд.

Как выяснилось, что в сырках Tere вместо масла масличной пальмы будет использоваться масло кокосовой пальмы и масло ши. Одно пальмовое масло практически заменяется на другое.

При этом, согласно данным Enviromental Journal, при производстве кокосового масла приходится уничтожить в пять раз больше деревьев, чем при производстве пальмового масла. Журнал Science отмечает, что для выращивания кокосовых пальм в мире используется 12,3 млн гектаров земли, а для масличных пальм — 18,9 млн гектаров. То есть, разница есть, но не сильно большая.

Неужели производство этого масла менее губительно для окружающей среды? На это Tere пояснила, что поставщик глазури предъявил фирме сертификаты BRC — British Retail Consortium, согласно которым можно подтвердить качество и этичность производства продукции.