Delfi на ПМЭФ | Замминистра транспорта РФ рассказал, когда будет запущен скоростной поезд Петербург - Таллинн

Заместитель Министра транспорта РФ Кирилл Богданов сказал RusDelfi, что Россия до сих пор рассматривает возможность запуска этого проекта.

”Мы рассчитываем, что скоростные поезда будут запущены не только в Таллинн, но в столицы других сопредельных государств. Это во многом будет способствовать развитию туризма и подвижности нашего населения”, — убежден Богданов.

”Год-два — мы восстановимся после пандемии и этот проект запустим обязательно”, — пообещал замминистра транспорта РФ.

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