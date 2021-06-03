03.06.2021, 17:35
Delfi на ПМЭФ | Замминистра транспорта РФ рассказал, когда будет запущен скоростной поезд Петербург - Таллинн(20)
Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС/ПМЭФ
Два года назад предприятие Eesti Raudtee вело переговоры с РЖД о запуске скоростного поезда между Петербургом и Таллинном. Однако из-за пандемии планы были заморожены.
Заместитель Министра транспорта РФ Кирилл Богданов сказал RusDelfi, что Россия до сих пор рассматривает возможность запуска этого проекта.
”Мы рассчитываем, что скоростные поезда будут запущены не только в Таллинн, но в столицы других сопредельных государств. Это во многом будет способствовать развитию туризма и подвижности нашего населения”, — убежден Богданов.
”Год-два — мы восстановимся после пандемии и этот проект запустим обязательно”, — пообещал замминистра транспорта РФ.
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