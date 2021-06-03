Новости Эстонии
03.06.2021, 12:51

Интервьюеры Департамента статистики возобновляют домашние визиты

 
Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
Foto: Tiit Blaat
Департамент статистики возобновляет визиты интервьюеров к респондентам на дом для сбора данных, связанных с проведением индивидуальных исследований. Уровень заболеваемости COVID-19 в уездах оценивается каждую неделю и посещения на дому будут проводиться только в случае, если интенсивность заболеваемости имеет по данным Департамента здоровья средний или низкий уровень.

По словам заведующей отделом опросов Департамента статистики Эпп Карус, возобновляя посещения на дому, департамент будет исходить из рекомендаций Департамента здравоохранения и обзоров ситуации с COVID-19, публикуемых в начале каждой недели по уездам. ”Мы постоянно следим за изменением ситуации и заранее договариваемся о посещениях на дому по телефону. Мы встречаемся с респондентами только в том случае, если интенсивность заболеваемости, рассчитанная на основе показателей Департамента здравоохранения, в уезде средняя или низкая”, — заверила Карус.

Первыми исследованиями, в связи с которыми Департамент статистики планирует возобновить посещения респондентов на дому, будут Исследование компетенций взрослых (PIAAC) и Европейское социальное исследование (ESS), которые начинаются в июне. Департамент статистики предлагает респондентам при желании провести опрос вне дома, например, в помещениях департамента или на свежем воздухе.

”Относительно исследований, в которых можно участвовать, заполнив веб-анкету или ответив по телефону, по-прежнему рекомендуем использовать именно эту возможность. Сведения, полученные из исследований, в нынешней ситуации особенно важны, поскольку они отражают влияние сложного времени на людей и экономику. Ответы каждого человека, выбранного для исследования, для нас очень важны”, — добавила Карус.

Все интервьюеры Департамента статистики прошли специальное обучение, организованное Департаментом здравоохранения, по мерам безопасности в связи с COVID-19. Интервьюер Департамента статистики не допускается к работе, если у него или члена его семьи имеются признаки заболевания или он чувствует себя нездоровым. Кроме того, интервьюер не встречается с респондентом, если он сам или кто-то из членов его семьи в течение последних 10 дней был в близком контакте с заболевшим COVID-19.

При посещении респондента на дому интервьюер соблюдает безопасную дистанцию, использует средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, а также предлагает возможность их использования респонденту. Кроме того, интервьюер имеет возможность регулярно проводить экспресс-тест на COVID-19.

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