Интервьюеры Департамента статистики возобновляют домашние визиты

По словам заведующей отделом опросов Департамента статистики Эпп Карус, возобновляя посещения на дому, департамент будет исходить из рекомендаций Департамента здравоохранения и обзоров ситуации с COVID-19, публикуемых в начале каждой недели по уездам. ”Мы постоянно следим за изменением ситуации и заранее договариваемся о посещениях на дому по телефону. Мы встречаемся с респондентами только в том случае, если интенсивность заболеваемости, рассчитанная на основе показателей Департамента здравоохранения, в уезде средняя или низкая”, — заверила Карус.

Первыми исследованиями, в связи с которыми Департамент статистики планирует возобновить посещения респондентов на дому, будут Исследование компетенций взрослых (PIAAC) и Европейское социальное исследование (ESS), которые начинаются в июне. Департамент статистики предлагает респондентам при желании провести опрос вне дома, например, в помещениях департамента или на свежем воздухе.

”Относительно исследований, в которых можно участвовать, заполнив веб-анкету или ответив по телефону, по-прежнему рекомендуем использовать именно эту возможность. Сведения, полученные из исследований, в нынешней ситуации особенно важны, поскольку они отражают влияние сложного времени на людей и экономику. Ответы каждого человека, выбранного для исследования, для нас очень важны”, — добавила Карус.

Все интервьюеры Департамента статистики прошли специальное обучение, организованное Департаментом здравоохранения, по мерам безопасности в связи с COVID-19. Интервьюер Департамента статистики не допускается к работе, если у него или члена его семьи имеются признаки заболевания или он чувствует себя нездоровым. Кроме того, интервьюер не встречается с респондентом, если он сам или кто-то из членов его семьи в течение последних 10 дней был в близком контакте с заболевшим COVID-19.

При посещении респондента на дому интервьюер соблюдает безопасную дистанцию, использует средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, а также предлагает возможность их использования респонденту. Кроме того, интервьюер имеет возможность регулярно проводить экспресс-тест на COVID-19.