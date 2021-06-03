На променаде Паэ меняется охранная фирма. Прежняя не справилась

В прошлом году компания уже занималась охраной променада, известном ранее как место постоянного нарушения общественного порядка и выходок со стороны любителей выпить. Охранное предприятие Forus, которое в начале года выиграло конкурс на охрану променада, не смогло должным образом выполнять предусмотренную договором работу и по обоюдному согласию сторон договор с компанией был расторгнут, сообщает управа района.

”Управа изначально обращала внимание компании Forus на то, что охрана променада — это сложная задача. Прежний опыт сотрудничества с охранными фирмами показывает, что эта работа требует от охранников полной отдачи. Хочется верить, что компания Patriot Security вместе с местными жителями, полицией и служащими МуПо смогут вновь обеспечить на променаде Паэ должный уровень безопасности”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В ближайшее время управа района Ласнамяэ также изменит месторасположение скамеек на променаде с тем, чтобы воспрепятствовать групповому распитию алкогольных напитков. Кроме того, летом будет обновлено визуальное решение променада, чтобы сделать городскую среду более комфортной. В летние месяцы на променаде планируется организовать небольшие концерты.

Услуга охранной фирмы закупается на променад в течение двух последних лет для того, чтобы сделать его более безопасным для семей с детьми и пожилых людей.