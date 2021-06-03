NB! В случае столкновения машины и велосипеда ущерб всегда возмещается по страхованию авто

Среди описаний зарегистрированных в Salva несчастных случаев, произошедших с велосипедами, видно немало ситуаций, когда ведущая на главную дорогу второстепенная дорога непосредственно перед перекрестком пересекает также и пешеходно-велосипедную дорожку. В такой ситуации преимуществом обладает транспортное средство, однако зачастую велосипедисты не успевают остановиться достаточно рано и избежать таким образом несчастного случая.

”Причина этого заключается в том, что автомобиль является источником большей опасности, и по закону ущерб всегда возмещает страховка именно источника большей опасности, — отметил Кивирюйт. — Проще говоря, это означает, что водители автомобилей всегда должны заботиться о безопасности велосипедистов, и даже если водитель явно обладает преимуществом, то не стоит стремиться реализовать его любой ценой, так как в случае дорожно-транспортного происшествия травму получит не защищенный металлическим корпусом водитель, а именно велосипедист”.

Однако в случае дорожного страхования очень важно учитывать один момент, о существовании которого многие, вероятно, даже и не догадываются. Он обусловлен тем, что чаще всего происходящие с велосипедистами несчастные случаи связаны с легковыми автомобилями или с наездом легковых автомобилей на велосипедистов. А именно, в случае столкновения машины и велосипеда ущерб всегда возмещается страховым обществом собственника машины. Данное правило действует даже в том случае, если виновником дорожно-транспортного происшествия является велосипедист.

”Salva регистрирует связанный с велосипедами ущерб в рамках четырех страховых продуктов: страхование велосипеда покрывает причиненные велосипеду повреждения и кражу, страхование от несчастных случаев занимается травмами тела велосипедиста, страхование путешествия распространяется на связанные с велосипедом несчастные случаи, произошедшие во время путешествия, и дорожное страхование предусматривает несчастные случаи, возникшие при столкновении велосипеда и транспортного средства”, — объяснил директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт.

Кивирюйт добавил, что страховая фирма нередко сталкивается с таким объяснением водителя машины, что он просто не заметил велосипедиста. ”В этой связи хорошим примером может послужить дорожно-транспортное происшествие, которое пару лет назад произошло с нашим специалистом по рассмотрению ущерба во время велосипедной поездки. Когда одним утром он ехал на работу по велосипедной дорожке на Пярнуском шоссе, в него внезапно въехала машина, в результате чего он упал с велосипеда. Скорость была небольшой, однако в результате этого происшествия наш сотрудник получил перелом лучевой кости, сломанный шлем и поврежденный велосипед. Согласно описаниям въехавшего в велосипедиста водителя, он не заметил проходящую по краю проезжей части велосипедную дорожку, в результате чего он не мог ожидать, что по ней будет ехать велосипедист”, — рассказал Кивирюйт.

В данном случае велосипедист получил возмещение на основании собственного страхования от несчастного случая, и, кроме того, ущерб ему возместило и дорожное страхование транспортного средства (велосипед, шлем, одежда, компенсация по временному уменьшению трудоспособности, расходы на лечение).

Памятка по безопасному движению на велосипеде:

· Велосипед должен быть подходящего для велосипедиста размера, он должен быть удобным и оборудованным всеми необходимыми элементами — исправными тормозами, сигнальным звонком, светоотражателями на спицах, передним белым и задним красным светоотражателем, а в темное время суток также передним белым и заднем красным фонарем.

· Велосипедный шлем в Эстонии обязателен для велосипедистов возрастом до 16 лет, однако использовать шлем рекомендуется всем велосипедистам независимо от возраста при движении как в городе, так и по шоссе, как на велосипеде, так и на самокате.

· Велосипедистам возрастом младше 10 лет разрешается ездить только по пешеходным дорожкам, тропам, велосипедно-пешеходным дорожкам, а также в дворовой зоне.

· Велосипедистам возрастом от 10 до 15 лет для езды по проезжей части требуется наличие водительского удостоверения велосипедиста.

· На пешеходном переходе необходимо учитывать, что если велосипедист не спешивается, то он не обладает преимуществом перед приближающимися к пешеходному переходу водителями транспортных средств (уступить дорогу велосипедисту обязан только водитель транспортного средства, которое завершает поворот). Самым безопасным способом пересечения проезжей части всегда является спешивание и переход пешком.

· При движении по пешеходно-велосипедным дорожкам велосипед должен считаться с пешеходами, объезжая их вежливо, двигаясь со скоростью пешехода, а также заблаговременно предупреждая о своем приближении с помощью сигнального звонка.

· Страхование велосипеда возмещает причиненные велосипеду повреждения или кражу. Страхование от несчастных случаев покрывает вред здоровью и травмы, причиненные велосипедисту.