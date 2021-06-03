Betsafe Чемпионат мира по хоккею
03.06.2021, 11:32

Ведущие шоу ”Щелчок”: ожидание супердуэли Россия—Канада

 
Betsafepribaltika
На этой неделе вышел девятый выпуск хоккейного шоу ”Щелчок+” на канале Betsafepribaltika. Ведущий программы Игорь Расстрыгин и его гости комментаторы канала ETV+ Алексей Коханенко и Юрий Курганов обсуждали перипетии проходящего в Риге Чемпионата мира, подводили итоги завершившегося группового этапа, а также оценивали шансы команд в четвертьфинале. Более подробно смотрите на канале Betsafepribaltika.

Ведущие программы обсудили результаты группового этапа, констатировав, что вторая неделя турнира принесла гораздо более предсказуемые результаты, нежели начало турнира, ознаменовавшееся целым рядом сенсаций. Из круга фаворитов в плей-офф сенсационно не попала сборная Швеции.

Не удался домашний Чемпионат мира сборной Латвии, которая не сумела попасть в четвертьфинал. Хоккеистам Латвии не хватило сразу многих аспектов — преданных и громких болельщиков на трибунах, физических сил, внутренних ресурсов, игроков-лидеров на площадке. Как это нередко происходит с латвийской сборной, ей не удались матчи с прямыми конкурентами: она проиграла командам Казахстана, Норвегии и Германии, но сумела впервые в истории взять верх над Канадой. Ключевой для латышей неудачей стал матч против Казахстана, который был проигран после победы над Канадой. В случае второй победы ”красно-бело-красные” с немалой долей вероятности достигли бы четвертьфинала.

Борьбу за золотые медали на Чемпионате мира продолжает сборная России, занявшая первое место в своей группе. В четвертьфинале россиян ждет супердуэль со сборной Канады. Россия объективно сильнее соперника, выступающего далеко не сильнейшим составом. Однако канадцы прогрессируют по ходу турнира, не испытывают давления и вполне могут ”выстрелить”. В любом случае, хоккейных гурманов ждет десерт уже в четвертьфинале. Интересным в предстоящем поединке будет вратарский вопрос в сборной России. Александр Самонов, вопреки прогнозам, стабильно провел групповой турнир, несмотря на нехватку опыта. Скорее всего, тренеры решат доверить место в воротах приехавшему из НХЛ Сергею Бобровскому, но его выступление в столь важном матче плей-офф непредсказуемо.

Полный выпуск шоу ”Щелчок+” смотрите на канале Betsafepribaltika.com. Читайте о Чемпионате мира по хоккею и следите за ставками на Чемпионат на Betsafepribaltika.com.

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