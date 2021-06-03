Ведущие шоу ”Щелчок”: ожидание супердуэли Россия—Канада

Ведущие программы обсудили результаты группового этапа, констатировав, что вторая неделя турнира принесла гораздо более предсказуемые результаты, нежели начало турнира, ознаменовавшееся целым рядом сенсаций. Из круга фаворитов в плей-офф сенсационно не попала сборная Швеции.

Не удался домашний Чемпионат мира сборной Латвии, которая не сумела попасть в четвертьфинал. Хоккеистам Латвии не хватило сразу многих аспектов — преданных и громких болельщиков на трибунах, физических сил, внутренних ресурсов, игроков-лидеров на площадке. Как это нередко происходит с латвийской сборной, ей не удались матчи с прямыми конкурентами: она проиграла командам Казахстана, Норвегии и Германии, но сумела впервые в истории взять верх над Канадой. Ключевой для латышей неудачей стал матч против Казахстана, который был проигран после победы над Канадой. В случае второй победы ”красно-бело-красные” с немалой долей вероятности достигли бы четвертьфинала.

Борьбу за золотые медали на Чемпионате мира продолжает сборная России, занявшая первое место в своей группе. В четвертьфинале россиян ждет супердуэль со сборной Канады. Россия объективно сильнее соперника, выступающего далеко не сильнейшим составом. Однако канадцы прогрессируют по ходу турнира, не испытывают давления и вполне могут ”выстрелить”. В любом случае, хоккейных гурманов ждет десерт уже в четвертьфинале. Интересным в предстоящем поединке будет вратарский вопрос в сборной России. Александр Самонов, вопреки прогнозам, стабильно провел групповой турнир, несмотря на нехватку опыта. Скорее всего, тренеры решат доверить место в воротах приехавшему из НХЛ Сергею Бобровскому, но его выступление в столь важном матче плей-офф непредсказуемо.

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