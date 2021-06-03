ВИДЕО | Каллас на пресс-конференции: кандидаты в президенты боятся. Кто первый объявит о выдвижении, того разденут и заставят рисовать

В начале пресс-конференции Кая Каллас сообщила, что сейчас мы достигли желтого уровня опасности по распространению коронавируса, а некоторые регионы и вовсе зеленого. Несмотря на упразднение обязательства носить маски, правительство по-прежнему рекомендует покрывать лицо в местах массового скопления народа. Кроме того, Департамент здоровья вправе устанавливать обязательства для определенных случаев.

Каллас сказала, что сегодня добавились новые номерки на вакцинацию. ”Разумно сейчас забронировать время и не откладывать на будущее”, — отметила она.

”Кризис здравоохранения имеет долгосрочные последствия, — сказала в свою очередь министр Рийсало. — Я рада, что правительство утвердило распоряжение о распределении продовольственной помощи. Бедность является самой большой проблемой для семей с детьми”. По словам министра, сейчас продовольственную помощь получает 12 500 семей, но, по прогнозам, это число из-за влияний пандемии может вырасти до 20 000 и более.

На вопрос о том, когда будут открыты границы с Финляндией, Каллас ответила, что пока переговоры с правительством Финляндии не принесли плодов. Лийметс добавила, что сегодня станет известно, будет ли наш сосед продлевать ограничения, которые действуют до 15 июня, и будут ли ослаблены условия для авиаперелетов. Сейчас, по ее словам, ведется активная работа по внедрению общеевропейского сертификата вакцинации.

Зашел разговор и о предстоящих президентских выборах. Один из журналистов отметил, что до первого тура осталось три месяца, а общественность до сих пор не знает ни одного имени. Каллас напомнила на это, по по закону кандидат должен быть зарегистрирован не позднее, чем за 48 часов, так что времени еще много. ”Кандидаты боятся прессы. Кто первый объявит [о выдвижении], того сразу разденут и заставят рисовать”, — сказала премьер.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства, предварительно в повестку дня заседания было добавлено несколько пунктов.