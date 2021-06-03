ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | На спортивные мероприятия допускаются зрители. О чем еще договорилось правительство

Кая Каллас сообщила, что сейчас мы достигли желтого уровня опасности по распространению коронавируса, а некоторые регионы и вовсе зеленого. Несмотря на упразднение обязательства носить маски, правительство по-прежнему советует покрывать лицо в тех местах, где наблюдается большое количество людей. Департамент здоровья может устанавливать обязательства для определенных случаев.

Каллас сказала, что сегодня добавились новые номерки на вакцинацию. ”Разумно сейчас забронировать время и не откладыватьна будущее”, — отметила она.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства, предварительно в повестку дня заседания было добавлено несколько пунктов.

Во-первых, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус добавила в повестку дня проект поправок к закону об ипотечных облигациях. Целью проекта является принятие директивы ЕС 2019/2162, которая касается выпуска ипотечных облигаций и публичного надзора за ними. Кроме того, проект поддерживает создание единого рынка облигаций для стран Балтии, для чего требования к выпуску ипотечных облигаций будут унифицированы во всех трех странах. Аналогично свои регуляции изменят также Латвия и Литва.

Государственный секретарь Таймар Петеркоп добавил в повестку дня распоряжение, смягчающее ограничения, введенные для борьбы с COVID-19, которым на спортивные соревнования и мероприятия будут допущены зрители. Распоряжение было одобрено.

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