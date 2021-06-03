Кульминация Чемпионата мира по хоккею: что нас ждет в решающих матчах?
Помимо разного рода нюансов, за счет которых нынешний Чемпионат мира по хоккею отличается от предыдущих, необходимо отметить целый ряд сенсаций на групповом этапе. Не все команды из мирового топ-6 ”выжили” до четвертьфинала. Впервые в истории мировых первенств в восьмерку сильнейших не попали шведы. Остальные топ-сборные, пусть по-разному, но барьер группового этапа преодолели и продолжают борьбу за медали на стадии плей-офф.
Россияне оправдывают ожидания и ждут канадцев
Сборная России в Ригу привезла семь игроков из клубов НХЛ, представ достаточно сильной бригадой на фоне конкурентов. Тактика себя вполне оправдала — на всем отрезке россияне потерпели лишь одно поражение, заняв первое место в группе A и доказав обоснованность своих претензий на самые высокие места. До заветного титула чемпиона мира, который сборная России не завоевывала с 2014-го года, ей остается выиграть три матча. Под силу ли это команде? Вполне возможно. Впрочем, уже в четвертьфинале сборную России ждет принципиальнейшая дуэль с командой Канады. Пусть канадцы привезли команду без ярких игроков, которая как сквозь игольное ушко преодолела барьер группового этапа, но в главной ”классике” мирового хоккея скучать болельщикам точно не придется, а российской сборной для победы нужно будет приложить все усилия. Как красная тряпка для быка для сборной России в предстоящем четвертьфинале тот факт, что она не выигрывала у канадцев на Чемпионатах мира 10 лет. За это время россияне проиграли канадцам в финале Чемпионата мира 2015 года (1:6), в полуфинале мирового первенства 2017 года (2:4) и в четвертьфинале турнира 2018 года (4:5 ОТ). Самое время для реванша!
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