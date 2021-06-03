Кульминация Чемпионата мира по хоккею: что нас ждет в решающих матчах?

Россияне оправдывают ожидания и ждут канадцев



Сборная России в Ригу привезла семь игроков из клубов НХЛ, представ достаточно сильной бригадой на фоне конкурентов. Тактика себя вполне оправдала — на всем отрезке россияне потерпели лишь одно поражение, заняв первое место в группе A и доказав обоснованность своих претензий на самые высокие места. До заветного титула чемпиона мира, который сборная России не завоевывала с 2014-го года, ей остается выиграть три матча. Под силу ли это команде? Вполне возможно. Впрочем, уже в четвертьфинале сборную России ждет принципиальнейшая дуэль с командой Канады. Пусть канадцы привезли команду без ярких игроков, которая как сквозь игольное ушко преодолела барьер группового этапа, но в главной ”классике” мирового хоккея скучать болельщикам точно не придется, а российской сборной для победы нужно будет приложить все усилия. Как красная тряпка для быка для сборной России в предстоящем четвертьфинале тот факт, что она не выигрывала у канадцев на Чемпионатах мира 10 лет. За это время россияне проиграли канадцам в финале Чемпионата мира 2015 года (1:6), в полуфинале мирового первенства 2017 года (2:4) и в четвертьфинале турнира 2018 года (4:5 ОТ). Самое время для реванша!