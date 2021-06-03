Трамп закрыл свой блог

”Это было лишь вспомогательным средством для предпринимаемых нами более широких усилий”, — сказал Миллер.

Как уточняет телеканал, блог Трампа под названием From the Desk of Donald J. Trump (”С рабочего стола Дональда Дж. Трампа”) просуществовал меньше месяца.

В Twitter Миллер утвердительно ответил на вопрос, не связано ли исчезновение блога с тем, что Трамп нашел другую платформу в социальных сетях. ”Да, действительно, это так. Следите за обновлениями!” — сообщил представитель.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. По информации издания, экс-президент пробовал договориться с CloutHub и FreeSpace. Как пояснил источник газеты, Трамп хочет, чтобы компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатили ему за подписчиков ”деньги наподобие лицензионных отчислений”.

Аккаунты Трампа в соцсетях, в том числе в Twitter, Facebook и Instagram, были заблокированы после нападения его сторонников на здание Капитолия в Вашингтоне 6 января. В этот день конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Противники Трампа заявили, что он подстрекал толпу к беспорядкам в соцсетях.

Сам Трамп назвал блокировку его аккаунтов ”полным позором” для США. По словам экс-президента, он лишился свободы слова, потому что его противники боятся услышать правду, а Facebook, Twitter и Google коррумпированы.