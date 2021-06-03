Мари-Анне Хярма: третья волна коронавируса в Эстонии неизбежна. Впереди еще не одна пандемия

Все наши основные инфекционные заболевания, распространение которых ВОЗ объявила пандемией, являются зоонозными. То есть болезни передаются человеку от животных, будь то обезьяны, свиньи, летучие мыши, птицы, комары и т. д. У животных очень много различных вирусов, они, как правило, не распространяются, но если точек соприкосновения с людьми очень много, может произойти заражение.

Кроме того, мы употребляем животных в пищу. В Китае туристы с удовольствием посещают рынок живых животных, потому что экзотическая еда вызывает интерес. Подержать коалу на руках — это тоже новый опыт. Человек не думает, что этой новизной может оказаться и вирус, который передастся ему от животного. На самом деле во время путешествий не стоит брать животных на руки, а если вы видите под деревом летучую мышь или бельчонка, не надо их трогать или уносить домой.