Департамент здоровья: за сутки прибавилось 105 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 42 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 32 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 15, в Пярнумаа — 10, в Вырумаа — восемь, в Рапламаа, Тартумаа и Вильяндимаа — по пять новых случаев заражения. В Йвгевамаа и Ляэнемаа прибавилось по два, на Хийумаа, в Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Валгамаа — по одному новому положительному результату теста. В Пылвамаа и на Сааремаа новых случаев заражения не прибавилось. У семи получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 137,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3,2%.

По состоянию на утро 3 июня в больницах находится 112 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 12 пациентов, из которых на управляемом дыхании семь человек. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего семь.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 82 человека (73%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 72-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 260 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 11 003 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 484 507 людям, курс вакцинации завершен у 274 748 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 66%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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