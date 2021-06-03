Эстонская фирма стала крупнейшим акционером Lido

Как отметил Кирсонс, привлечение нового партнера в период пандемии является жизненно важным шагом для развития Lido.

"Кризис, вызванный пандемией Covid-19, многому нас научил, к сожалению, обещанная государством помощь осталась лишь на словах. Но стоять на месте нельзя, поэтому было принято дальновидное решение", — заметил Кирсонс.

Он продолжит работу в совете Lido, чтобы сосредоточиться на развитии предприятия, внедрении проектов новых технологий и расширение сети ресторанов.

Правление предприятия останется прежнем.

Венделин — один из владельцев Apollo Grupp и бизнес-партнер известного эстонского бизнесмена Маргуса Линнамяэ. Он также является совладельцем рижского торгового центра Riga Plaza.

В дальнейшем компании Treeland и ее владельцу Ивару Венделину будет принадлежать 51% акций Lido, Кирсонсу — 49%.

Кирсонс пояснил агентству LETA, что в прошлом году не происходило никаких действий с долями капитала Lido в связи с контролируемой бизнесменом Юрием Шефлером Amber Beverage Group Holding. По словам Кирсонса, Amber Beverage Group Holding никогда не была акционером Lido. Он пояснил, что в прошлом году Совет по конкуренции оценивал интерес Amber Beverage Group к Lido, но до реальной сделки дело не дошло.