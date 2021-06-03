ЧЕ по футболу
03.06.2021, 03:25

Германия не справилась с Данией, Англия победила Австрию, Бензема не забил пенальти

 
Saksamaa vs Taani
Saksamaa vs Taani
REUTERS
Участники чемпионата Европы по футболу проводят последние контрольные матчи. Один из главных неудачников чемпионата мира сборная Германии сыграла вничью с Данией - 1:1 (0:0).

Германия открыла счет с пенальти на 48-й минуте. Датчане отыгрались в середине второго тайма. Поединок прошел на нейтральном поле в Австрии.

Сборная Дании - один из соперников России в групповом турнире чемпионата Европы. Германия будет соперничать на Евро-2020 с Португалией, Францией и Венгрией. Последнюю проверку сил перед стартом чемпионата Европы Германия проведет 7 июня с Латвией.

Соперник сборной Эстонии в отборочном турнире чемпионата мира Беларусь проиграла в Минске Азербайджану - 1:2 (0:0). После сокрушительного поражения в марте от Бельгии (0:8) в белорусской команде произошла смена главного тренера: вместо Михаила Мархеля ее вновь возглавляет теперь Георгий Кондратьев, который кардинально изменил состав. Победный мяч азербайджанцы забили в добавленное арбитром время.

Другой соперник эстонских футболистов по отборочному циклу Уэльс проиграл в гостях Франции - 0:3 (0:1). В ряды французской команды после долгого перерыва вернулся Карим Бензема. Дебют получился не очень удачный: в середине первого тайма при счете 0:0 форвард "Реала" не смог реализовать пенальти. В составе французов отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Уэльс полтора тайма провел в меньшинстве.

Товарищеские матчи - 2 июня (среда)

Беларусь - Азербайджан 1:2

Нидерланды - Шотландия 2:2

Англия - Австрия 1:0

Германия - Дания 1:1

Франция - Уэльс 3:0

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