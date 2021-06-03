Германия не справилась с Данией, Англия победила Австрию, Бензема не забил пенальти

Германия открыла счет с пенальти на 48-й минуте. Датчане отыгрались в середине второго тайма. Поединок прошел на нейтральном поле в Австрии.

Сборная Дании - один из соперников России в групповом турнире чемпионата Европы. Германия будет соперничать на Евро-2020 с Португалией, Францией и Венгрией. Последнюю проверку сил перед стартом чемпионата Европы Германия проведет 7 июня с Латвией.

Соперник сборной Эстонии в отборочном турнире чемпионата мира Беларусь проиграла в Минске Азербайджану - 1:2 (0:0). После сокрушительного поражения в марте от Бельгии (0:8) в белорусской команде произошла смена главного тренера: вместо Михаила Мархеля ее вновь возглавляет теперь Георгий Кондратьев, который кардинально изменил состав. Победный мяч азербайджанцы забили в добавленное арбитром время.

Другой соперник эстонских футболистов по отборочному циклу Уэльс проиграл в гостях Франции - 0:3 (0:1). В ряды французской команды после долгого перерыва вернулся Карим Бензема. Дебют получился не очень удачный: в середине первого тайма при счете 0:0 форвард "Реала" не смог реализовать пенальти. В составе французов отличились Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Уэльс полтора тайма провел в меньшинстве.

Товарищеские матчи - 2 июня (среда)

Беларусь - Азербайджан 1:2

Нидерланды - Шотландия 2:2

Англия - Австрия 1:0

Германия - Дания 1:1

Франция - Уэльс 3:0