Delfi на ПМЭФ | Мэр Кишинева заявил о намерении развивать сотрудничество с Таллинном

“Нам очень интересен опыт электронного управления и многих других городских решений, которые, как мы знаем, являются передовыми не только для региона, но и на европейском уровне”, — сказал Чебан, подчеркнув, что для Кишинева получение такого опыта будет важным.

Мэр напомнил, что бывший посол Молдовы в Эстонии Инга Ионесий теперь является вице-мэром Кишинева и по вопросам экономики. По словам Чебана, уже есть предпосылки для начала такого сотрудничества — потихоньку начинают открываться границы.

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