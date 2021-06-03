ВИДЕО | Велосипедисты и водители самокатов всё чаще попадают под колеса машин. Полиция объясняет, что они делают не так

Электросамокаты, велосипеды, мопеды и даже электрические инвалидные коляски — все эти транспортные средства можно увидеть летом на дорогах общего пользования. Главный инспектор центра мониторинга дорожного движения Пыхьяской префектуры Владимир Кагонен специально для Delfi комментирует, какие ошибки совершают неопытные водители, сталкиваясь — иногда в прямом смысле этого слова — с безмоторным транпортом.