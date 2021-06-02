СЕГОДНЯ: 10 лет без побед. Сумеет ли Россия победить молодых канадцев?

Команда Олимпийскогог комитета России досрочно заработала пропуск в четвертьфинал, тогда как судьба канадской команды в Риге, проигравшей на групповом этапе 4 матча, висела на волоске до последних секунд поединка Германия - Латвия.

У Канады самый молодой состав на чемпионате мира

Канада - в ее составе 17 хоккеистов НХЛ - самая молодая команда чемпионата мира. Средний возраст ее игроков 24 года. Лишь 3 хоккеиста канадской команды принимали раньше участие в чемпионате мира.

Российская команда поопытнее. Средний возраст игроков 26 лет. Опыт выступления на чемпионатах мира имеют 11 хоккеистов.

Статистика не в пользу России

Последний раз Россия побеждала Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года - 2:1. После этого были одни поражения:

2015 год - финал чемпионата мира 1:6

2017 год - полуфинал чемпионата мира 2:4

2018 год - четвертьфинал чемпионата мира 4:5 ОТ

Кто будет защищать ворота России?

Перед четвертьфинальным поединком с Канадой тренерский штаб сборной России одолевает вратарская проблема.

Из НХЛ был срочно вызван Сергей Бобровский, который последний раз выходил на лед 22 мая. Однако в Риге во время предварительного раунда неплохо себя проявил Александр Самонов.