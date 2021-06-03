СЕГОДНЯ: 10 лет без побед. Сумеет ли Россия победить молодых канадцев?

Команда Олимпийского комитета России досрочно заработала пропуск в четвертьфинал, тогда как судьба канадской команды в Риге, проигравшей на групповом этапе 4 матча, висела на волоске до последних секунд поединка Германия - Латвия.

У Канады самый молодой состав на чемпионате мира

Канада - в ее составе 17 хоккеистов НХЛ - самая молодая команда чемпионата мира. Средний возраст ее игроков 24 года. Лишь 3 хоккеиста канадской команды принимали раньше участие в чемпионате мира.

Российская команда поопытнее. Средний возраст игроков 26 лет. Опыт выступления на чемпионатах мира имеют 11 хоккеистов.

Статистика не в пользу России

Последний раз Россия побеждала Канаду на чемпионатах мира 10 лет назад. Это случилось в 2011 году - россияне выиграли четвертьфинальный поединок в Братиславе со счетом 2:1. Тогда российская команда долго уступала сопернику в счете, но в середине третьего перода с интервалом в несколько минут забросила две шайбы и вырвала победу. Затем наступила череда горьких поражений:

2015 год финал чемпионата мира Россия - Канада 1:6

2017 год полуфинал чемпионата мира Россия - Канада 2:4

2018 год четвертьфинал чемпионата мира Россия - Канада 4:5 ОТ

Самонов или Бобровский?

Перед четвертьфинальным поединком с Канадой тренерский штаб сборной России одолевает вратарская проблема.

Из НХЛ был срочно вызван Сергей Бобровский, который последний раз выходил на лед 22 мая. Однако в Риге во время предварительного раунда хорошо себя проявил Александр Самонов.

Голкипер СКА провел на рижском льду 6 матчей, в которых было одержано 5 побед (процент отраженных бросков 94,3). Самонов заслужил право на четвертьфинальный поединок. Но ведь Бобровский - он отразил в плей-офф Кубка Стэнли 84 процента бросков - летел из-за океана не для того, чтобы сидеть в Риге на скамейке. Тренерскому штабу сборной России придется принять непростое решение.