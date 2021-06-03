ВИДЕО: США и Германия - первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Американцы без проблем разобрались в Риге со Словакией - 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). Последний раз США играли в полуфинале чемпионата мира в 2018 году - тогда американская команда завоевала в Копенгагене бронзовые медали.

Германия шокировала Швейцарию

В параллельном поединке произошла мини-сенсация. Швейцария в серии буллитов проиграла Германии - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1). В середине матча Швейцария вела с разницей в две шайбы, но Германия ушла от поражения в основное время на последней минуте, когда заменила вратаря на шестого полевого игрока.

Сборная Германии впервые с 2010 года пробилась в полуфинал чемпионата мира. Тогда немецкая команда на родном льду была близка и к выходу в финал, но сборная России вырвала победу на предпоследней минуте - 2:1.

Какие расклады на полуфинал?

Остальные два полуфиналиста определятся в поединках Россия - Канада и Финляндия - Чехия (начало в 20:15).

Полуфинальные пары будут образованы на основе рейтинга команд. Первую строчку в нем занимают США, опережающие Россию и Финляндию. В полуфинале американцы сыграют либо с Канадой, если она победит Россию, либо с Германией.

Если Россия победит в четвертьфинале канадцев, то ее следующим соперником будет победитель матча Финляндия - Чнхия.

Чемпионский титул в Риге защищает Финляндия. Два года назад финская команда победила в поединке за золотые медали Канаду - 3:1. Бронзовые медали тогда завоевала российская команда, одолевшая в серии буллитов Чехию - 3:2.