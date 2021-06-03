ВИДЕО: США и Германия - первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Американцы без проблем разобрались в Риге со Словакией - 6:1 (3:0, 1:1, 2:0). Последний раз США играли в полуфинале чемпионата мира в 2018 году - тогда американская команда завоевала в Копенгагене бронзовые медали.

В параллельном поединке произошла минри-сенсация. Швейцария в серии буллитов проиграла Германии - 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1). Германия ушла от поражения в основное время на последней минуте, когда заменила вратаря на шестого полевого игрока. Немецкая команда впервые с 2010 года пробилась в полуфинал чемпионата мира.

Остальные два полуфиналиста определятся в поединках Россия - Канада и Финляндия - Чехия (начало в 20:15).

Полуфинальные пары будут образованы на основе рейтинга команд. Первую строчку в нем занимают США, опережающие Россию и Финляндию. В полуфинале американцы сыграют либо с Канадой, если она победит Россию, либо с Германией.

Чемпионский титул на латвийском льду защищает Финляндия. Два года назад финская команда победила в поединке за золотые медали Канаду - 3:1. Бронзовые медали тогда завоевала российская команда, одолевшая в серии буллитов Чехию - 3:2.