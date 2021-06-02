03.06.2021, 01:20
СЕГОДНЯ: Четвертьфиналы чемпионата мира по хоккею
TASS
3 июня на чемпионате мира по хоккею в Риге определятся все полуфиналисты турнира.
Программу четвертьфинальной стадии мирового первенства открывают поединки США - Словакия и Швейцария - Германия.
Чемпионский титул на латвийском льду защищает Финляндия. Два года назад финская команда победила в поединке за золотые медали Канаду - 3:1. Бронзовые медали тогда завоевала российская команда, одолевшая в серии буллитов Чехию - 3:2.
Чемпионат мира по хоккею - 1/4 финала
3 июня (четверг)
16:15 США (1) - Словакия (4)
16:15 Швейцария (2) - Германия (3)
20:15 Россия (1) - Канада (4)
20:15 Финляндия (2) - Чехия (3)
Полуфиналы чемпионата мира состоятся 5 июня. Поединок за бронзовые медали и финал будут сыграны 6 июня.