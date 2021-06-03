Контавейт показала в Париже силу. Как сыграет она с чемпионкой "Ролан Гаррос"?

Счет матча говорит сам за себя. Третья ракетка Франции ничего не могла противопоставить сильнейшей эстонской теннисистке. Поединок продолжался 53 минуты. Счет личных встреч стал 5:0 в пользу Контавейт.

Выход в третий круг "Ролан Гаррос" гарантировал эстонской теннисистке 113 000 евро призовых и 130 рейтинговых очков.

Следующей соперницей Контавейт будет 20-летняя полька Ига Швентек (WTA 9), которая в прошлом году сенсационно выиграла Открытый чемпионат Франции. Ранее соперницы встречались между собой дважды. Оба поединка закончились победой Контавейт.