03.06.2021, 20:55
Контавейт показала на "Ролан Гаррос" свою силу
REUTERS/Sarah Meyssonnier
Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Анетт Контавейт (WTA 31) победила в Париже хозяйку корта Кристину Младенович (WTA 61) - 6:2, 6:0.
Счет матча говорит сам за себя. Третья ракетка Франции ничего не могла противопоставить сильнейшей эстонской теннисистке. Поединок продолжался 53 минуты. Счет личных встреч стал 5:0 в пользу Контавейт.
Выход в третий круг "Ролан Гаррос" гарантировал эстонской теннисистке 113 000 евро призовых и 130 рейтинговых очков.
Следующей соперницей Контавейт будет 20-летняя полька Ига Швентек (WTA 9). Ранее соперницы встречались между собой дважды. Оба поединка выиграла эстонская теннисистка.