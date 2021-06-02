Зеленский заявил о невозможности финансирования украинской армии из-за "Cеверного потока - 2"

«Северный поток-2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас как минимум от $3 млрд в год. <...> Нам нечем будет платить за украинскую армию», — сказал Зеленский.

Газопровод он назвал «мощным оружием» России. При этом не дать его построить, по мнению украинского президента, могут лишь США и администрация американского президента Джо Байдена.

О возможном ущербе в $3 млрд из-за строительства «Северного потока-2» в марте этого года говорил бывший министр экономики Украины Владимир Лановой. При этом глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что страна готова к значительному снижению транзита российского газа.

Угрозой для Украины и Польши строительство «Северного потока-2» называл и госсекретарь США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты активно выступают против проекта и в предыдущие два года ввели два пакета санкций против компаний, которые задействованы в строительстве газовой трубы.

Против таких мер неоднократно выступала канцлер ФРГ Ангела Меркель. В итоге в конце мая Байден решил не вводить новые санкции в отношении оператора газопровода, напоминает РБК.