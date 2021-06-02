Не хватило 2 очка. Нарвитянка Анжела Воронова остановилась в шаге от пьедестала почета

592 очка из 600 возможных - таков результат ветерана сборной Эстонии. До бронзовой медали ей не хватило лишь 2 очка. Чемпионкой стала швейцарка Муриэл Цюгер (595), опередившая по дополнительному показателю польку Паулу Вронска (595) и свою соотечественницу Аню Сенти (594).

"Немного обидно оказаться рядом с пьедесталом почета, - призналась в разговоре с RusDelfi Воронова. - Если бы была нормальная подготовка, результат наверняка был бы лучше. Но из-за пандемии мы почти полтора года никуда не выезжали, да и дома количество стартов было очень ограничено".

В стрельбе на 300 метров выступала еще одна представительница Эстонии Людмила Корчагина. Она также, как и Воронова, выбила 592 очка, но по дополнительному показателю заняла 9-е место.

3 июня в программе чемпионата Европы стрельба на 300 метров из трех положений, а 4 июня пройдет командный турнир. Женская сборная Эстонии могла рассчитывать в командном турнире на медаль, поскольку в нем заявились лишь сборные Швейцарии и Польши, но в Осиеке выступают лишь две представительницы Эстонии.