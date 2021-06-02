Теперь посылочными автоматами смогут пользоваться люди с нарушениями зрения(1)
”В Эстонии примерно 7500 людей с нарушениями зрения, около 500 из которых абсолютно слепы. Smartpost Itella хочет предлагать посылочную услугу всем жителям Эстонии, поэтому мы наклеиваем на посылочные автоматы наклейки со шрифтом Брайля, чтобы людям с нарушениями зрения было проще пользоваться посылочными автоматами”, — рассказала руководитель по работе с клиентами Itella Estonia OÜ Трийн Пармсоо. Она добавила, что Smartpost Itella — первое предприятие в Эстонии, которое уделяет внимание удобству пользования посылочной услугой для людей с нарушениями зрения.
Первыми были покрыты шрифтом Брайля расположенные в Таллинне белые посылочные автоматы Smartpost, а в ближайшее время будут покрыты шрифтом Брайля остальные белые посылочные автоматы по всей Эстонии. ”Наклеенные на посылочные автоматы наклейки со шрифтом Брайля инструктируют людей с нарушениями зрения, как получать посылки в посылочном автомате. Хотя люди с нарушениями зрения могут без особого труда заказывать товары в интернет-магазинах, то именно завершающий шаг — как самостоятельно получить посылку из автомата — до сих пор был затруднён для них”, — объяснила Пармсоо.
Наклейки со шрифтом Брайля разработаны в сотрудничестве с Союзом слепых Эстонии, который помог Smartpost Itella как при составлении надписей шрифтом Брайля, так и при поиске подходящего места для них на автоматах. ”Для нас крайне важно предлагать всем пользователям услуги Smartpost качественный, быстрый и удобный сервис. Именно поэтому мы разработали новейшее решение в сотрудничестве с людьми, которых это действительно касается”, — рассказала руководитель по работе с клиентами Itella Estonia.
Председатель правления Союза слепых Эстонии Якоб Росин отметил, что во время пандемии коронавируса самым сложным этапом для людей с нарушениями зрения в процессе покупки товаров через интернет стали посылочные автоматы, поэтому он очень рад, что Itella Estonia решила наклеить на все новые посылочные автоматы таблички со шрифтом Брайля. ”Если у человека с нарушениями зрения до сих пор была возможность самостоятельно заказывать товар из интернет-магазина, и он знает, как добраться до ближайшего посылочного автомата, то ранее его ждал у посылочного автомата только сенсорный тёмный экран или ряд абсолютно одинаковых дверец, которые трудно отличить друг от друга. Благодаря наклейке со шрифтом Брайля человеку с нарушениями зрения теперь намного проще найти правильную дверцу и получить посылку. Это даёт пользователю возможность ходить за посылкой самостоятельно, не прося никого о помощи”, — объяснил Росин.
Кроме того, Itella Estonia разрабатывает в самообслуживании Smartpost my.smartpost.ee функционал для отправки посылок, предназначенный людям с нарушениями зрения, чтобы ещё больше упростить им пользование услугой.
На данный момент у Smartpost Itella в Эстонии 60 белых посылочных автоматов.