ФОТО | Военные инспекторы России посетили учения ”Весенний шторм”

Российские военные инспекторы прибыли в страну в понедельник, 31мая. Во вторник они посетили военный городок Тапа и провели воздушную инспекцию указанного района. В среду группа посетила основное место проведения ежегодных учений Сил обороны ”Весенний шторм” — центральный полигон.

”Инспекция проводится в соответствии с Венским документом. Пока нам не приходилось слышать от российских инспекторов, что мы вышли за рамки положений соглашения”, — отметил начальник отдела международного сотрудничества Генерального штаба Сил обороны подполковник Пеэтер Кыйв, подчеркнув, что совместная работа с российскими военными носила конструктивный характер.

Задача инспекционной группы Российской Федерации заключается в определении масштабов военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в указанном районе. Инспекция завершится 3 июня.

”Еще рано подводить итоги, инспекция еще не закончена. Пока мы не наблюдали, чтобы эстонская сторона выходила за рамки заявленной военной деятельности”, — сказал руководитель инспекционной группы Российской Федерации полковник Игорь Козьменко.

Венский документ 2011 года — соглашение между странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ), направленное на укрепление доверия и безопасности. Подписантами документа являются 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

Положения договора позволяют сторонам проводить внезапные проверки военных объектов на территории стран-участниц соглашения на предмет соблюдения достигнутых договоренностей. Инициаторы проверки сообщают о намерении провести инспекцию за пять суток до ее начала, принимающая сторона обязывается предоставить доступ к военным объектам на 48 часов.

Эстония еще не воспользовалась своим правом проведения проверки на территории Российской Федерации в этом году.