02.06.2021, 19:48
Delfi на ПМЭФ | Министр энергетики РФ: решение Эстонии выйти из кольца БРЭЛЛ больше политическое, чем экономическое(36)
Эстония вместе с Латвией и Литвой намерена выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) к 2025 году. Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов сказал, что данное решение больше политическое, чем экономическое.
Министр обращает внимание, что решение о выходе из БРЭЛЛ и присоединении к Европейской энергосистеме приняли парламенты и правительства трех стран Балтии.
“Я думаю, что с точки зрения эффективности, тарифов и прочее Эстония не выиграет. Она потеряет возможность иногда покупать резервную мощность электроэнергии у российской стороны. Если выходить, то нужно понимать, от кого ты будешь резервироваться. Мне кажется, такое решение больше политическое, чем экономическое”, — прокомментировал Шульгинов.