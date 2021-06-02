Delfi на ПМЭФ | Министр энергетики РФ: решение Эстонии выйти из кольца БРЭЛЛ больше политическое, чем экономическое

Министр обращает внимание, что решение о выходе из БРЭЛЛ и присоединении к Европейской энергосистеме приняли парламенты и правительства трех стран Балтии.

“Я думаю, что с точки зрения эффективности, тарифов и прочее Эстония не выиграет. Она потеряет возможность иногда покупать резервную мощность электроэнергии у российской стороны. Если выходить, то нужно понимать, от кого ты будешь резервироваться. Мне кажется, такое решение больше политическое, чем экономическое”, — прокомментировал Шульгинов.