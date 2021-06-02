Министр обороны Эстонии: Россия по-прежнему представляет собой величайшую военную угрозу

На видеовстрече министры обороны признали, что ситуация с безопасностью стала менее стабильной, поэтому крайне важно, чтобы НАТО продолжало укреплять свою обороноспособность и позицию сдерживания посредством реализации концепции обороны и сдерживания в Евроатлантическом регионе.

”Для Эстонии в свете предстоящего саммита важно подчеркнуть, что Россия по-прежнему представляет собой величайшую военную угрозу для Альянса. Политические цели и военные действия России на границах НАТО, направленные против соседних стран, угрожают евроатлантической безопасности. В стратегическом плане НАТО должно сосредоточиться в первую очередь на обеспечении коллективной обороны”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Центральной темой саммита НАТО, который состоится менее чем через две недели в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, является адаптация Альянса к изменившейся ситуации в области безопасности и подтверждение трансатлантического единства. На саммите на утверждение глав государств и правительств союзных стран будут представлены стратегическая программа ”НАТО 2030” и рассматривающее ее совместное коммюнике, а также обновленная политика НАТО в области киберзащиты и соглашение о гибкости.

По словам министра обороны Лаанета, важно, чтобы НАТО исходило в своих действиях из реальной картины угроз и было способно быстро и решительно реагировать на потенциальные опасности. ”В ближайшие месяцы мы вместе с нашими союзниками будем тщательно анализировать подготовку к мероприятиям, связанным с крупными российскими учениями ”Запад-2021”, а также будем пристально следить за событиями в Белоруссии и вблизи украинской границы”, — добавил Лаанет.

Министры обороны НАТО также обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане и подтвердили необходимость продолжить поддержку афганского правительства и гражданского общества в будущем.

Встрече министров обороны предшествовала встреча министров иностранных дел стран НАТО. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.