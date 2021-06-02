Новости Эстонии
02.06.2021, 22:00

Министр обороны Эстонии: Россия по-прежнему представляет собой величайшую военную угрозу

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Kalle Laanet
Kalle Laanet
Rauno Volmar
Вчера вечером министр обороны Калле Лаанет по видеомосту принял участие во встрече министров обороны НАТО, где на этот раз основное внимание было направлено на подготовку к июньскому саммиту НАТО в Брюсселе. Кроме того, были обсуждены темы безопасности, обращено внимание на деятельность России на границе с Украиной и недавние события, связанные с Белоруссией.

На видеовстрече министры обороны признали, что ситуация с безопасностью стала менее стабильной, поэтому крайне важно, чтобы НАТО продолжало укреплять свою обороноспособность и позицию сдерживания посредством реализации концепции обороны и сдерживания в Евроатлантическом регионе.

”Для Эстонии в свете предстоящего саммита важно подчеркнуть, что Россия по-прежнему представляет собой величайшую военную угрозу для Альянса. Политические цели и военные действия России на границах НАТО, направленные против соседних стран, угрожают евроатлантической безопасности. В стратегическом плане НАТО должно сосредоточиться в первую очередь на обеспечении коллективной обороны”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Центральной темой саммита НАТО, который состоится менее чем через две недели в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, является адаптация Альянса к изменившейся ситуации в области безопасности и подтверждение трансатлантического единства. На саммите на утверждение глав государств и правительств союзных стран будут представлены стратегическая программа ”НАТО 2030” и рассматривающее ее совместное коммюнике, а также обновленная политика НАТО в области киберзащиты и соглашение о гибкости.

По словам министра обороны Лаанета, важно, чтобы НАТО исходило в своих действиях из реальной картины угроз и было способно быстро и решительно реагировать на потенциальные опасности. ”В ближайшие месяцы мы вместе с нашими союзниками будем тщательно анализировать подготовку к мероприятиям, связанным с крупными российскими учениями ”Запад-2021”, а также будем пристально следить за событиями в Белоруссии и вблизи украинской границы”, — добавил Лаанет.

Министры обороны НАТО также обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане и подтвердили необходимость продолжить поддержку афганского правительства и гражданского общества в будущем.

Встрече министров обороны предшествовала встреча министров иностранных дел стран НАТО. Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

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